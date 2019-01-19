Александр Зверев обыграл Болта в третьем раунде Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл австралийца Алекса Болта (6:3, 6:3, 6:2) в матче третьего раунда Australian Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 54 минуты.

В следующем раунде немец сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 4) - Алекс Болт (Австралия, WC) - 6:3, 6:3, 6:2