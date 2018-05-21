Александр Зверев - лидер чемпионской гонки ATP

Немец Александр Зверев возглавил чемпионскую гонку АТР. Спортсмен на прошлой неделе дошел до финала турнира в Риме.

Победитель соревнований в Италии испанец Рафаэль Надаль поднялся на третью строчку. Швейцарец Роджер Федерер стал вторым. Других изменений в топ-10 не произошло.

Лучшим среди россиян является Карен Хачанов (28 место).

Чемпионская гонка ATP

Положение на 21 мая

1 (2*). Александр Зверев (Германия) – 3135 очков

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 3110

3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 3040

4 (3). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2300

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 2010

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 1625

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 1440

8 (8). Чхун Хен (Южная Корея) – 1380

9 (9). Джон Изнер (США) – 1275

10 (10). Григор Димитров (Болгария) – 1275…

28 (27). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) – 640…

41 (38). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (Россия) – 552…

54 (48). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) – 440…

71 (66). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) – 372

* - положение в предыдущем рейтинге