Александр Зверев - лидер чемпионской гонки ATP

Немец Александр Зверев возглавил чемпионскую гонку АТР. Спортсмен на прошлой неделе дошел до финала турнира в Риме.
Победитель соревнований в Италии испанец Рафаэль Надаль поднялся на третью строчку. Швейцарец Роджер Федерер стал вторым. Других изменений в топ-10 не произошло.
Лучшим среди россиян является Карен Хачанов (28 место).
Чемпионская гонка ATP
Положение на 21 мая
1 (2*). Александр Зверев (Германия) – 3135 очков
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 3110
3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 3040
4 (3). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2300
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 2010
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 1625
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 1440
8 (8). Чхун Хен (Южная Корея) – 1380
9 (9). Джон Изнер (США) – 1275
10 (10). Григор Димитров (Болгария) – 1275…
28 (27). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) – 640…
41 (38). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (Россия) – 552…
54 (48). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) – 440…
71 (66). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) – 372
* - положение в предыдущем рейтинге