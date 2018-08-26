12:01 | Теннис — ATP

Александр Медведев: "По рейтингу Тим - главная звезда турнира в Петербурге, по заслугам - Вавринка"


Генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев рассказал о главных звездах российского турнира АТР.

- По рейтингу главная звезда турнира Доминик Тим, но по заслугам - Стэн Вавринка. Он упорно бился с Роджером Федерером, уступил в серьезной борьбе, - цитируют Медведева РИА Новости. - Это значит, что он набирает форму. На US Open ему предстоит встретиться с Григором Димитровым, непростой соперник, но Вавринка его обыгрывал. У нас будет очень интересный турнир.

Соревнования пройдут с 17 по 23 сентября.

 

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/tennis/20180825/1140823102.html

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