Алекс Де Минаур – соперник Медведева по финалу турнира в Сиднее

Австралиец Алекс Де Минаур победил француза Бенуа Пэра в полуфинале турнира в Сиднее. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:1, 6:1.
В финале турнира Де Минаур сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Отметим, что этот финал станет для 18-летнего австралийца первым на турнирах ATP, а для 21-летнего россиянина – вторым.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney International
Призовой фонд 468 910 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Де Минаур (Австралия) – Пэр (Франция) – 4:6, 6:1, 6:1
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