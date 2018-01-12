Алекс Де Минаур – соперник Медведева по финалу турнира в Сиднее

Австралиец Алекс Де Минаур победил француза Бенуа Пэра в полуфинале турнира в Сиднее. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:1, 6:1.

В финале турнира Де Минаур сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Отметим, что этот финал станет для 18-летнего австралийца первым на турнирах ATP, а для 21-летнего россиянина – вторым.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney International

Призовой фонд 468 910 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Де Минаур (Австралия) – Пэр (Франция) – 4:6, 6:1, 6:1