Татьяна Данченко: "Никто не вправе осуждать спортсмена за продажу машины"

Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко подчеркнула, что в продаже автомобилей, полученных в подарок за выступление на Олимпиаде-2016, нет ничего зазорного. Ранее стало известно, что BMW Х6, который был вручен обладателям золотых медалей летних Игр-2016, выставлен на продажу. По информации СМИ, это сделал кто-то из сборной России по синхронному плаванию.

– Никто не вправе никого судить, и никто не вправе осуждать человека за то, что он продает эту машину, полученную за победу на Олимпиаде, – цитирует "Р-Спорт" Данченко. – Уверена, все девочки благодарны за подарок, но мало ли какие у кого бывают обстоятельства, например, семейные, ведь никто ничего не знает. Да и содержание машины дорогое, я по себе знаю.

Я-то как раз люблю большие машины, для меня это не проблема, но если бы мне вдруг подарили маленькую спортивную, я бы, может быть, тоже ее продала.

Выставленный на продажу автомобиль за победу на Олимпиаде

принадлежит синхронистке //

Шишкина не будет продавать автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде