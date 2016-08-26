16:07 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Синхронное плавание

Шишкина не будет продавать автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде

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Российская синхронистка Алла Шишкина не собирается продавать автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде в Бразилии. Ранее стало известно, что выставленный на продажу автомобиль BMW X6, полученный в подарок за золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, принадлежит члену сборной России по синхронному плаванию.

Олимпийскими чемпионками Рио-де-Жанейро в синхронном плавании стали Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Гелена Топилина, Елена Прокофьева.

– Я хочу сказать, что это не я продаю машину, и я не знаю, кто продает ее. Возможно, это не синхронистка. Мне машина очень нравится, она меня полностью устраивает, я буду на ней ездить, – цитирует Шишкину "Р-Спорт".

Дополнительная информация

http://m.rsport.ru/around/20160826/1048981951.html

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