Шишкина не будет продавать автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде

Российская синхронистка Алла Шишкина не собирается продавать автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде в Бразилии. Ранее стало известно, что выставленный на продажу автомобиль BMW X6, полученный в подарок за золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, принадлежит члену сборной России по синхронному плаванию.

Олимпийскими чемпионками Рио-де-Жанейро в синхронном плавании стали Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Гелена Топилина, Елена Прокофьева.

– Я хочу сказать, что это не я продаю машину, и я не знаю, кто продает ее. Возможно, это не синхронистка. Мне машина очень нравится, она меня полностью устраивает, я буду на ней ездить, – цитирует Шишкину "Р-Спорт".