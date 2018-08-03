Колесниченко и Субботина выиграли золото чемпионата Европы

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина победили в технической программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго.

Это первая золотая медаль для сборной России на объединенном чемпионате Европы. Отметим, что комплект медалей, разыгранный в технической программе дуэтов, стал также первым на турнире.

Глазго

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Артистическое плавание

Дуэты

Техническая программа

1. Светлана Колесниченко/Варвара Субботина (Россия) – 95,1035

2. Анастасия Савчук/Елизавета Яхно (Украина) – 92,6188

3. Линда Черрути/Костанца Ферро (Италия) – 89,7519