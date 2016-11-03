FINA предложила России проводить этап Кубка мира

Первый вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина отметила, что Международная федерация плавания (FINA) предложила провести этап Кубка мира российской стороне. Ранее FINA ежегодно проводила соревнования Trophy в синхронном плавании.

– Сейчас действительно речь идет о том, и мы получили соответствующий документ, что у FINA в планах проводить этапы Кубка мира, – цитирует "Р-Спорт" Брусникину. – И предлагается нам рассмотреть возможность провести один из этапов в России. Но это все деньги, мы не можем принимать такие решения сами, это должно согласовываться с Минспортом, мы обсудим это на нашей конференции в конце ноября.