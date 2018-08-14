Юлия Ефимова: "Нельзя исключать, что перед Играми-2020 в адрес России снова придумают обвинения"

Российская пловчиха Юлия Ефимова в интервью RT выразила мнение, что перед Олимпиадой в Токио в адрес атлетов из России могут выдвинуть новые обвинения. Ранее из-за допингового скандала ряд россиян не смогли поехать на Олимпиады-2016 и 2018.

– Несколько дней назад российская велогонщица Ольга Забелинская решила сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Узбекистана. Считается, что это сделано для того, чтобы избежать проблем с попаданием на Олимпийские игры. Как вы относитесь ее решению?

– В чем-то оно понятно. У каждого российского спортсмена есть опасения, что перед Олимпиадой в Токио нашу страну снова попытаются не допустить до турнира. Я бы подобного не сделала, но каждый атлет идет к медали, и было бы очень обидно лишиться ее из-за того, что ты выступаешь не под тем флагом. В конце концов, можно принять участие и в нейтральном статусе. На смену гражданства я бы не пошла.

– Почему вы думаете, что перед следующей Олимпиадой могут снова возникнуть проблемы с допуском российских спортсменов до турнира?

– Это политика. Нельзя исключать, что перед Играми-2020 в адрес России снова придумают какие-либо обвинения. Я боюсь, что эти четыре года тренировок и подготовки пройдут зря.