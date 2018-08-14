Юлия Ефимова: "На ЧМ-2018 запомнился Кавани. Из россиян - Акинфеев и Дзюба"

Российская пловчиха, двукратный призер Олимпиады Юлия Ефимова рассказала, что следила за чемпионатом мира по футболу в России.

– Этот мундиаль я смотрела, – цитирует RT Ефимову. – Теперь знаю многих футболистов, причем не только российских. Вообще, с некоторыми игроками знакома лично, скажем так, заочно. Сам турнир мне очень понравился.

– Кто является вашим любимым футболистом?

– Из тех, кто играл на чемпионате мира, мне запомнился уругваец с длинными волосами. Как же его зовут... Эдинсон Кавани!

– А если ограничиться сборной России?

– Игорь Акинфеев. Он молодец! То, как он отразил два удара в серии послематчевых пенальти с Испанией, невероятно! Из полевых отмечу Артема Дзюбу. Но, честно говоря, футбол смотрела первый раз в жизни. Наверное, это связано с тем, что мой папа очень не любит эту игру. Когда по телевизору транслировали матч, он сразу переключал канал и говорил: "Футбол – ерунда". Потом я просто следовала его примеру, хотя толком ни разу и не смотрела. А на соревнованиях было очень много аргентинцев, которые следили за чемпионатом мира. Они объяснили мне правила. Стало интересно. Теперь буду по возможности следить за выступлениями сборной. С удовольствием бы познакомилась и с игроками отечественной национальной команды. Почему нет?

– Сумеет ли сборная России когда-нибудь добиться на крупных международных турнирах большего, чем на домашнем мундиале?

– Думаю, да. Главное – поверить в себя. Они уже сделали немало. Теперь им остается только двигаться вперед.