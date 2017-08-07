Бывший российский пловец Аркадий Вятчанин получил гражданство США, и теперь сможет представлять эту страну на международных соревнованиях, сообщает Swim Swam. 33-летний спортсмен из-за конфликта с Всероссийской федерацией плавания отказался выступать за Россию в 2013 году. Пловец даже получил гражданство Сербии, но так ни разу и не выступил под флагом этой страны.

Напомним, на Олимпийских играх-2008 Вятчанин выиграл две бронзовые медали.