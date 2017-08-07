06:15 | ПЛАВАНИЕ

Вятчанин получил гражданство США

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Бывший российский пловец Аркадий Вятчанин получил гражданство США, и теперь сможет представлять эту страну на международных соревнованиях, сообщает Swim Swam. 33-летний спортсмен из-за конфликта с Всероссийской федерацией плавания отказался выступать за Россию в 2013 году. Пловец даже получил гражданство Сербии, но так ни разу и не выступил под флагом этой страны.

Напомним, на Олимпийских играх-2008 Вятчанин выиграл две бронзовые медали.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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staerswimmer23

Его время ушло, сейчас он даже в сборную России не попадёт, не говоря уже о США.

12:56

Contr

Ну другие, желающие в "гражданство США" откровенничали же? А гражданство "самого могущественного государства мира" надо отрабатывать.

12:22

rusfed 2.0

Contr 10:16. А как он откровенничал про допинг?

11:39

Contr

Ждём от него новых "откровений" про допинг.

10:16

roughboy

что на это сказал губерниев?)

09:20

Levbereg

А какой у него здесь продолжение карьеры? Приехать в Таганрог и пить пиво и говорить какой он был спортсмен? Там он может и тренером стать. если конечно Россию ненавидит, то это второй вопрос. Однако думаю, что его достали многие факторы в спорте. И ушел. Жизнь то на самом деле только начинается.

09:01

bond1951

ГОВ ........СТЫЙ бегунок...........

08:16

Gluhoy zapas

За сербов не выступал, тк наша федерация заблокировала .

08:11

freak

Поздравляю Аркадий! Многие жители России завидуют тебе конечно,но ты заслужил такой чести быть гражданином самого могущественного государства мира. Абы кому такой фарт не выпадает...

08:04

Гелендваген Бердыева

Это повод усомниться в наших спортсменах, в их идеалах. Пускай мороженным торгует.

07:26

shpasic

настоящий "гражданин мира")

06:58

Уралмашевец

Сербского мало? Вот дятел )))

06:48