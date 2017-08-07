Бывший российский пловец Аркадий Вятчанин получил гражданство США, и теперь сможет представлять эту страну на международных соревнованиях, сообщает Swim Swam. 33-летний спортсмен из-за конфликта с Всероссийской федерацией плавания отказался выступать за Россию в 2013 году. Пловец даже получил гражданство Сербии, но так ни разу и не выступил под флагом этой страны.
Напомним, на Олимпийских играх-2008 Вятчанин выиграл две бронзовые медали.
staerswimmer23
Его время ушло, сейчас он даже в сборную России не попадёт, не говоря уже о США.
12:56
Contr
Ну другие, желающие в "гражданство США" откровенничали же? А гражданство "самого могущественного государства мира" надо отрабатывать.
12:22
rusfed 2.0
Contr 10:16. А как он откровенничал про допинг?
11:39
Contr
Ждём от него новых "откровений" про допинг.
10:16
roughboy
что на это сказал губерниев?)
09:20
Levbereg
А какой у него здесь продолжение карьеры? Приехать в Таганрог и пить пиво и говорить какой он был спортсмен? Там он может и тренером стать. если конечно Россию ненавидит, то это второй вопрос. Однако думаю, что его достали многие факторы в спорте. И ушел. Жизнь то на самом деле только начинается.
09:01
bond1951
ГОВ ........СТЫЙ бегунок...........
08:16
Gluhoy zapas
За сербов не выступал, тк наша федерация заблокировала .
08:11
freak
Поздравляю Аркадий! Многие жители России завидуют тебе конечно,но ты заслужил такой чести быть гражданином самого могущественного государства мира. Абы кому такой фарт не выпадает...
08:04
Гелендваген Бердыева
Это повод усомниться в наших спортсменах, в их идеалах. Пускай мороженным торгует.
07:26
shpasic
настоящий "гражданин мира")
06:58
Уралмашевец
Сербского мало? Вот дятел )))
06:48