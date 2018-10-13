Умер заслуженный мастер спорта СССР Николай Панкин

Заслуженный мастер спорта СССР, член Общественного совета старейшин Всероссийской федерации плавания Николай Панкин скончался на 70-м году жизни.

Панкин - бронзовый призер Олимпийских игр 1968 года, бронзовый призер чемпионата мира 1975 года, двукратный чемпион Европы 1970 и 1974 годов, 16-кратный рекордсмен СССР (1969-1975 гг.) и 12-кратный чемпион Советского Союза, двукратный победитель Всемирной Универсиады 1973 года и многократный рекордсмен мира и Европы.

После окончания спортивной карьеры Панкин работал тренером на бортике - среди его учеников были победители крупнейших всесоюзных и международных турниров, чемпионатов СССР, Европы, мира и Олимпийских игр. Николай Панкин долгое время проживал в селе Благовещенское, в последние пять лет он активно включился в подготовку пловцов. В городе Муроме Владимирской области проходил всероссийский детский турнир его имени "Мастера брасса". В этом городе и будет похоронен знаменитый пловец. Свои соболезнования родным и близким выражают президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, коллектив Всероссийской федерации плавания, члены Общественного Совета ветеранов ВФП, коллеги и ученики Николая Ивановича, - говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации плавания.