Российские пловцы провели лучший чемпионат Европы в истории

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по плаванию. Российские спортсмены завоевали 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. Сборная Великобритании отстала на одну награду высшей пробы, сборная Италии – на четыре.

Плавательный зачет чемпионата Европы-2018

Страна З С Б Всего 1. РОССИЯ 10 10 6 26 2. Великобритания 9 7 8 24 3. Италия 6 5 11 22 4. Венгрия 4 3 2 9 5. Франция 4 1 2 7 6. Швеция 4 0 0 4 7. Украина 3 1 0 4 8. Германия 2 2 4 8

Россияне провели самый успешный чемпионат Европы в истории. В Сплите в 1981 году пловцам сборной СССР также удалось одержать 10 побед, но вторых мест тогда было на три меньше. В российской истории рекордным долгое время был чемпионат 1995 года, в ходе которого были завоеваны девять золотых и одна бронзовая медали. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие результаты сборных СССР/России на чемпионатах Европы по плаванию