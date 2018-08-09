Российские пловцы провели лучший чемпионат Европы в истории

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по плаванию. Российские спортсмены завоевали 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. Сборная Великобритании отстала на одну награду высшей пробы, сборная Италии – на четыре.
Плавательный зачет чемпионата Европы-2018
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. РОССИЯ
|
10
|
10
|
6
|
26
|
2. Великобритания
|
9
|
7
|
8
|
24
|
3. Италия
|
6
|
5
|
11
|
22
|
4. Венгрия
|
4
|
3
|
2
|
9
|
5. Франция
|
4
|
1
|
2
|
7
|
6. Швеция
|
4
|
0
|
0
|
4
|
7. Украина
|
3
|
1
|
0
|
4
|
8. Германия
|
2
|
2
|
4
|
8
Россияне провели самый успешный чемпионат Европы в истории. В Сплите в 1981 году пловцам сборной СССР также удалось одержать 10 побед, но вторых мест тогда было на три меньше. В российской истории рекордным долгое время был чемпионат 1995 года, в ходе которого были завоеваны девять золотых и одна бронзовая медали. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие результаты сборных СССР/России на чемпионатах Европы по плаванию
|
Год
|
Город
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
2018
|
Лондон
|
10
|
10
|
6
|
26
|
1981
|
Сплит
|
10
|
7
|
7
|
24
|
1991
|
Афины
|
9
|
3
|
1
|
13
|
1995
|
Вена
|
9
|
0
|
1
|
10
|
1966
|
Утрехт
|
8
|
7
|
4
|
19
|
2008
|
Эйндховен
|
8
|
7
|
4
|
19
|
1993
|
Шеффилд
|
7
|
8
|
4
|
19
|
2010
|
Будапешт
|
7
|
4
|
1
|
12