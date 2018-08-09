21:14 | ПЛАВАНИЕ

Российские пловцы провели лучший чемпионат Европы в истории


Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по плаванию. Российские спортсмены завоевали 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. Сборная Великобритании отстала на одну награду высшей пробы, сборная Италии – на четыре.

Плавательный зачет чемпионата Европы-2018

 Страна

З

С

Б

Всего

1. РОССИЯ

10

10

6

26

2. Великобритания

9

7

8

24

3. Италия

6

5

11

22

4. Венгрия

4

3

2

9

5. Франция

4

1

2

7

6. Швеция

4

0

0

4

7. Украина

3

1

0

4

8. Германия

2

2

4

8

Россияне провели самый успешный чемпионат Европы в истории. В Сплите в 1981 году пловцам сборной СССР также удалось одержать 10 побед, но вторых мест тогда было на три меньше. В российской истории рекордным долгое время был чемпионат 1995 года, в ходе которого были завоеваны девять золотых и одна бронзовая медали. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие результаты сборных СССР/России на чемпионатах Европы по плаванию

Год

Город

З

С

Б

Всего

2018

Лондон

10

10

6

26

1981

Сплит

10

7

7

24

1991

Афины

9

3

1

13

1995

Вена

9

0

1

10

1966

Утрехт

8

7

4

19

2008

Эйндховен

8

7

4

19

1993

Шеффилд

7

8

4

19

2010

Будапешт

7

4

1

12
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