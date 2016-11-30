19:18 | ПЛАВАНИЕ

Президент Федерации плавания Венгрии ушел в отставку из-за критики со стороны спортсменов

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Президент Федерации плавания Венгрии Тамаш Дьярфаш ушел в отставку после критики со стороны ведущих венгерских спортсменов. В заявлении на официальном сайте организации Дьярфаш отметил, что уходит в отставку, чтобы федерация могла выбрать "более достойного президента". Отметим, что уже через семь месяцев Венгрия примет чемпионат мира 2017 года.

Основная критика в адрес Дьярфаша звучала со стороны трехкратной олимпийской чемпионки Рио Катинки Хоссу, которая обвиняла президента в излишне авторитарном стиле управления федерацией и плохой организации работы организации.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dia1976

А разве такое возможно, критиковать президента федерации. Какие нехорошие спортсмены!

19:37

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