Президент Федерации плавания Венгрии ушел в отставку из-за критики со стороны спортсменов

Президент Федерации плавания Венгрии Тамаш Дьярфаш ушел в отставку после критики со стороны ведущих венгерских спортсменов. В заявлении на официальном сайте организации Дьярфаш отметил, что уходит в отставку, чтобы федерация могла выбрать "более достойного президента". Отметим, что уже через семь месяцев Венгрия примет чемпионат мира 2017 года.

Основная критика в адрес Дьярфаша звучала со стороны трехкратной олимпийской чемпионки Рио Катинки Хоссу, которая обвиняла президента в излишне авторитарном стиле управления федерацией и плохой организации работы организации.