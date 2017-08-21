Пловец в одиночку устроил минуту молчания в память о жертвах теракта в Испании

Испанский пловец Фернандо Альварес проигнорировал старт заплыва на 200 метров брассом. Как сообщает AS, спортсмен попросил организаторов чемпионата мира в категории "Мастерс" в Будапеште почтить минутой молчания жертв теракта в Барселоне, однако он получил отказ в связи с отсутствием свободного времени в программе.

- Я стартовал минуту спустя, - цитирует издание Альвареса. - Но это не имеет никакого значения. Я чувствовал себя в этой ситуации лучше, чем если бы выиграл золотую медаль. Это событие затронуло всех нас. Считаю, что минута молчания стала бы хорошим жестом.

Напомним, автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек.

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