17:45 | ПЛАВАНИЕ

Никита Лобинцев: "Сбор в США продлится до марта"


Призер Олимпийских игр в плавании Никита Лобинцев рассказал, что его сбор в США продлится до марта, после чего он намерен выступить на апрельском чемпионате России. Ранее главный тренер сборной России Сергей Колмогоров сообщил, что Лобинцев вернулся к тренировкам в США с Дэйвом Сало.

- Сейчас у меня сбор до марта. Сезон короткой воды я пропускаю, буду выступать только на апрельском чемпионате России, - цитирует "Р-Спорт" Лобинцева.

Чемпионат России (50 м) пройдет 20-25 апреля и будет квалификационным для участия в чемпионате Европы в Глазго (2-12 августа).

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/aquatics/20171102/1128124650.html

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