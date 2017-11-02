Никита Лобинцев: "Сбор в США продлится до марта"

Призер Олимпийских игр в плавании Никита Лобинцев рассказал, что его сбор в США продлится до марта, после чего он намерен выступить на апрельском чемпионате России. Ранее главный тренер сборной России Сергей Колмогоров сообщил, что Лобинцев вернулся к тренировкам в США с Дэйвом Сало.

- Сейчас у меня сбор до марта. Сезон короткой воды я пропускаю, буду выступать только на апрельском чемпионате России, - цитирует "Р-Спорт" Лобинцева.

Чемпионат России (50 м) пройдет 20-25 апреля и будет квалификационным для участия в чемпионате Европы в Глазго (2-12 августа).