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Морозов одержал две победы во второй день этапа Кубка мира в Сингапуре

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Россиянин Владимир Морозов одержал две победы во второй день седьмого этапа Кубка мира на короткой воде. На соревнованиях в Сингапуре он выиграл заплывы на дистанциях 50 м вольным стилем (20,86) и 100 м брассом (56,80). 

Юлия Ефимова на дистанциях 50 и 200 м брассом заняла вторые места, уступив Алие Аткинсон и Бридже Ларсон соответственно.

Сборная России в составе Владимира Морозова, Юлии Ефимовой, Станислава Донца и Дарьи Устиновой стала второй в смешанной эстафете 4x50 м вольным стилем, проиграв Австралии.

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