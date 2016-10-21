Морозов - лучший на двух дистанциях на этапе Кубка мира в Сингапуре

Четырехкратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова показала второе время на дистанции 100 метров брассом и финишировала третьей на 200-метровке комплексным плаванием в рамках седьмого этапа Кубка мира в Сингапуре.

Еще один россиянин, бронзовый призер Игр-2012 Владимир Морозов показал лучший результат на двух дистанциях – 100 метрах вольным стилем и 100-метровке комплексным плаванием. Кроме того, двукратный чемпион мира финишировал третьим на дистанции 50 метров брассом.

Станислав Донец стал вторым на 100-метровке на спине. Также сборная России в составе Донца, Ефимовой, Морозова и Дарьи Устиновой выиграла смешанную комбинированную эстафету 4х50 метров.