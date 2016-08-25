Лохте стал участником "Танцев со звездами"

Американский пловец Райан Лохте станет участником шоу "Танцы со звездами", сообщает телеканал FOX Sports. Лохте вошел в список из 13 участников нового телесезона шоу. Напомним, что Лохте стал главной фигурой скандала, связанного с ложными показаниями об "ограблении" американских спортсменов в ночь на 14 августа в Рио-де-Жанейро. Спортсмены заявили о том, что их ограбила группа вооруженных людей, представившихся полицейскими. Как выяснилось позднее, пловцы, находясь в нетрезвом состоянии, сломали дверь туалета на бензоколонке, а представители власти (предположительно охрана заправки) потребовали оплатить ущерб. В Бразилии Лохте грозит до шести месяцев тюрьмы за дачу ложных показаний. После этого от Лохте отказались сразу четыре компании-спонсора.