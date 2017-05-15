22:36 | ПЛАВАНИЕ

Кубок Федерации по плаванию пройдет на Химкинском водохранилище 7 июля

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Президент Федерации плавания Москвы Евгений Коротышкин заявил, что Кубок Федерации по плаванию на открытой воде пройдет на Химкинском водохранилище 7 июля. Планируется, что в стартах смогут принять участие как профессионалы, так и любители плавания.

– Мы готовим соревнования – Кубок Федерации – которые пройдут 7 июля на Химкинском водохранилище, – приводит "Р-Спорт" слова Коротышкина. – Мы хотим уделить таким образом внимание плаванию на открытой воде, которое пока не так популярно в России. В соревнованиях смогут принять участия те, кто занимается плаванием профессионально, просто любители плавания и спортсмены из смежных видов спорта, таких как триатлон, например.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20170515/1120497128.html

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