Колесников со вторым временем вышел в полуфинал ЧЕ в плавании на 50 м на спине

В Глазго с отборочных заплывов стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта. Россиянин Климент Колесников со вторым временем (24,58) вышел в полуфинал в плавании на 50 м на спине. Владимир Морозов также попал в полуфинал с четвертым результатом (24,65). Сергей Фесиков показал шестое время (25,01), но в полуфинал не вышел из-за национальной квоты.

На дистанции 50 м кролем в полуфинал вышли россиянки Мария Каменева, которая стала третьей (24,39), и Розалия Насретдинова, показавшая девятое время (25,01).

Также в полуфинал на дистанции 100 м баттерфляем вышли россияне Антон Чупков (четвертый – 59,15) и Кирилл Пригода (шестой – 59,77). У женщин в этом виде в полуфинал вышла Светлана Чимрова с пятым временем (58,24).