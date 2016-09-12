Кандидаты на пост главного тренера сборной России смогут подать заявки до 17 октября

Всероссийская федерация плавания (ВФП) определилась с критериями, которым должен соответствовать кандидат на пост главного тренера сборной России по плаванию и плаванию на открытой воде.

Среди критериев, кроме высшего профессионального образования в области физической культуры и спорта, называется непосредственная подготовка спортсмена - члена национальной команды РФ по плаванию не менее пяти лет или стаж работы в должности старшего тренера спортивной сборной не менее трех лет.

"Заявки будут приниматься до 17 октября", - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы ВФП.

Согласно утвержденным критериям, тренер должен будет представить программу развития на следующий олимпийский цикл в полном объеме, включая организационные, методологические основы взаимодействия с тренерами и специалистами, привлекаемыми к работе со сборной командой России; предложения по сочетанию бригадной и индивидуальной форм работы со спортсменами основного, резервного и юниорского составов сборной страны; пути повышения эффективности работы личных тренеров по подготовке спортсменов сборной; предложения по подготовке спортивного резерва и комплектованию спортивных сборных команд.

В критериях указывается, что соискатель должен знать конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность в области физической культуры и спорта, а также положения, правила и регламенты проведения международных и всероссийских соревнований, международный стандарт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) "Запрещенный список"; международный стандарт ВАДА "Международный стандарт по терапевтическому использованию".