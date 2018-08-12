Итальянка Бриди завоевала золото чемпионата Европы в плавании на открытой воде, Крапивина - восьмая

На чемпионате Европы по плаванию на открытой воде в соревнованиях женщин на дистанции 25 километров победу одержала итальянка Арианна Бриди. В тройку лучших также попали голландка Шарон ван Раувендал и француженка Лара Граньеон.

Российская спортсменка Анастасия Крапивина заняла восьмое место. Ее соотечественницы Ольга Козыдуб и Дарья Кулик стали, соответственно, 11-й и 13-й.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Плавание на открытой воде

Озеро Лох-Лодмонд (Великобритания)

Женщины

25 километров

1. Арианна Бриди (Италия) 5.19.34,6

2. Шарон ван Раувендал (Голландия) 5.19.34,7

3. Лара Граньеон (Франция) 5.19.42,9…

8. АНАСТАСИЯ КРАПИВИНА (РОССИЯ) 5.24.56,6…

11. ОЛЬГА КОЗЫДУБ (РОССИЯ) 5.28.29,1…

13. ДАРЬЯ КУЛИК (РОССИЯ) 5.32.19,8