FINA не лишит Казань права проведения этапа Кубка мира

Международная федерация плавания (FINA) не собирается отнимать у Казани право проведения этапа Кубка мира. Исполнительный директор организации Корнел Маркулеску подтвердил, что Россию не лишат этапа, который пройдет с 7 по 9 сентября 2018 года.

– Это не случится никогда. Мы уже опубликовали даты и место проведения этапа. Он пройдет в Казани, – цитирует "Р-Спорт" Маркулеску. – Одна часть дисциплин пройдет в 50-метровом бассейне, а вторая в 25-метровом. Такой была просьба спортсменов и их тренеров.

Конкуренция за право проведения Кубка мира очень большая. В будущем мы будем смотреть, какие города предоставят самые хорошие условия.