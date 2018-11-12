Анастасия и Сергей Фесиковы - в сборной России на ЧМ

Главный тренер сборной России Сергей Чепик объявил предварительный состав команды на чемпионат мира-2018. В него вошли Анастасия Фесикова, Сергей Фесиков, Евгений Седов и Светлана Чимрова.

- Фесикова и Седов на чемпионате России одержали победы, но не выполнили условия отбора на индивидуальных дистанциях, хотя согласно правилам могут быть допущены в том числе для участия в эстафетах.

- Ничего страшного, что на некоторых дистанциях у нас не были выполнены нормативы, все-таки они у нас соответствовали восьмому результату мира. Зато они выполнили нормативы для участия в эстафетах. Настя Фесикова и Сергей Фесиков, Евгений Седов и Светлана Чимрова будут в команде на чемпионате мира, - цитирует "РИА Новости" Чепика.

ЧМ-2018 пройдет в декабре в китайском Ханчжоу.