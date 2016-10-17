Изабель Кнауте: "Мне нравилось работать в России"

Бывший физиотерапевт сборной России по лыжным гонкам Изабель Кнауте в интервью "СЭ" призналась, что пока не искала новую работу. Напомним, что немка в прошлом месяце покинула российскую команду спустя шесть лет работы.

– Октябрь – плохое время для поиска работы, потому что все команды уже укомплектованы, - отметила Кнауте. - Да и, честно говоря, пока у меня нет желания отдаться другой сборной на все сто процентов. Мне нравилось работать в России, и я не такой человек, чтобы столь быстро переключиться. Пока я уезжаю на неделю, чтобы помочь в спортивном лагере одной из известных фирм-производителей экипировки, потом проведу еще неделю на сборах швейцарской команды по бобслею, а там – посмотрим...