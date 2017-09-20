Джанни Инфантино: "За летнее окно мы наблюдали существенный рост затрат – расходы увеличились на один миллиард евро"

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что регулирование трансферного окна требует конструктивных решений. Он также добавил, что произошел существенный рост затрат на приобретения футболистов.

- Мы все – ФИФА, УЕФА, лиги, клубы – ответственны за то, чтобы трансферная система работала правильно – цитирует пресс-служба УЕФА Инфантино. – За летнее окно мы наблюдали существенный рост затрат – расходы увеличились на один миллиард евро. Это не обязательно отрицательный фактор, в большей степени это вопрос распределения. В то же время мы увидели, что отчисления агентам возрастают, а компенсации за доморощенных игроков только падают.

Регулирование трансферного окна требует конструктивных решений. Этот вопрос на поверхности, но в последнее время по существу он не рассматривался.