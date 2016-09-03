В 2017 году может состояться забег между Болтом и ван Никерком

В 2017 году может состояться забег, в котором примут участие девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт и победитель Олимпиады в Рио Уэйд ван Никерк, утверждает BBC.

По информации источника, состязание именно этих двух бегунов выглядит наиболее интересным для зрителей. При этом не сообщается, на какой дистанции будут соревноваться ямаец и южноафриканец.

Напомним, Болт одерживал победу на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете 4х100 м на трех последних Играх. Ван Никерк на Олимпиаде в Рио победил в забеге на 400 метров, побив мировой рекорд, который держался 17 лет.