18:59 | БЕГ

В 2017 году может состояться забег между Болтом и ван Никерком

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В 2017 году может состояться забег, в котором примут участие девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт и победитель Олимпиады в Рио Уэйд ван Никерк, утверждает BBC.

По информации источника, состязание именно этих двух бегунов выглядит наиболее интересным для зрителей. При этом не сообщается, на какой дистанции будут соревноваться ямаец и южноафриканец.

Напомним, Болт одерживал победу на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете 4х100 м на трех последних Играх. Ван Никерк на Олимпиаде в Рио победил в забеге на 400 метров, побив мировой рекорд, который держался 17 лет.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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baGrAtiOn

не, ну пускай на 10 км сбегают, там они точно буду в равных условиях

19:26

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