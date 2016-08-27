Болт провел ночь в Лондоне в компании 10 женщин

Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт стал участником скандальной истории. Как сообщает People.com, 30-летний ямаец на этой неделе провел ночь в отеле Лондона в обществе 7-10 женщин. По информации источника, спортсмен в понедельник вечером заглянул в один из лондонских клубов, в котором пробыл до 6 утра, а на следующий день посетил уже другой клуб в компании нескольких девушек, где пробыл до половины 5-го утра. При этом, всех посетителей работники заведения попросили покинуть здание еще в 3:30, а Болт со своими спутницами оставался там еще около часа. Затем спортсмен и его девушки отправились в отель, где пробыли до позднего утра. Отметим, что на Ямайке у Болта есть невеста, которую зовут Каси Беннетт.