Дина Аверина: "У сестры есть золотая медаль и у меня есть!"

Российская гимнастка Дина Аверина отметила, что рада завоеванию золотой медали чемпионата мира в итальянском Пезаро. Она стала первой в упражнении с обручем и завоевала серебро с мячом. Также на турнире выступала ее сестра Арина, которая взяла золото в упражнении с мячом и серебро с обручем.

- Думаю, что мы сегодня сделали все, что могли, - заявила Аверина. - Нам повезло, что мы друг друга так поддерживаем и всегда страхуем. Мне очень понравилось, как поддерживали и наши болельщики, и итальянская публика, сразу так легко делается, с удовольствием, радостно. Большое им спасибо! Мы должны всегда поддерживать планку, а Россия должна быть всегда первой. И нужно работать еще больше, чтобы все получилось. Когда я выиграла обруч, я была счастлива, а вот когда с мячом заняла второе место, была еще более счастливой, потому что понимала: у сестры есть золотая медаль, и у меня есть.

- Что хочется больше всего?

- Отдохнуть, успокоиться, выспаться и потренироваться. (Елена СОБОЛЬ)