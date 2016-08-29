05:59 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Во Владивостоке школьники поддержали российских паралимпийцев

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В понедельник во Владивостоке была проведена акция солидарности с российскими паралимпийцами, сообщает ТАСС. В ней приняли участие около сотни школьников, включая детей с ограниченными возможностями.

Мы проводим несколько акций в поддержку наших паралимпийцев. Этими акциями мы хотим показать, что необходимо объединяться, что вместе мы команда, - цитирует ТАСС президента приморской краевой Федерации физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата Артема Моисеенко.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3572909

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