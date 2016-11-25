Владимир Лукин: "Критерии МПК по восстановлению членства ПКР требуют уточнений"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил, что практически каждый критерий по восстановлению членства организации в Международном паралимпийском комитете (МПК) требует серьезных уточнений. По его словам, документ вызывает определенные эмоции, но эмоции сейчас – дело несвоевременное.

– ПКР изучил присланные МПК "критерии восстановления членства организации", – приводит официальный сайт Паралимпийского комитета России слова Лукина. – Данный документ вызывает определенные эмоции, но эмоции сейчас – дело несвоевременное. Практически каждый вопрос в данном документе требует большой конкретики, уточнений и правовой определенности. Сейчас именно этим и занимаются эксперты ПКР. Мы вместе с ними рассматриваем пункт за пунктом, стараемся понять, что означает их реализация с точки зрения наших возможностей, а также в какой мере они совместимы с российским и международным законодательством.

Как только завершится эта работа, мы свяжемся с руководством МПК и вместе определим время и точные параметры той встречи, которую МПК предлагает организовать, чтобы постараться прийти к точной и единой трактовке данного документа, поскольку без этого вряд ли можно четко определить степень его реализации, максимально снизить элементы субъективности.

7 августа глава МПК Филип Крэйвен объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации. 21 ноября МПК опубликовал критерии по восстановлению членства ПКР.