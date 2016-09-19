16:48 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Виталий Мутко: "В 2017 году в России может пройти спартакиада для паралимпийцев из других стран"

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Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что в следующем году в России может пройти спартакиада для паралимпийцев из других стран. При этом никаких ограничений для участия в международных соревнованиях не будет. Напомним, паралимпийская сборная России в полном составе не была допущена до Игр в Рио-де-Жанейро.

– Мы подумаем, как это сделать, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Время еще есть. Сейчас жесткий календарь, чтобы это было удобно всем спортсменам, не ломало международный календарь. Это наше внутреннее дело – то, что я не исключаю другие страны, надеюсь, они с удовольствием к нам приедут.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20160919/1087176462.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Adro

денег то в стране до хера...почему не потратить на 300 инвалидов

16:56

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