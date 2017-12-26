В ПКР обсудили помощь атлетам при подготовке к Олимпиаде-2018

Сегодня состоялось заседание бюро рабочей группы по подготовке к участию российских спортсменов в Паралимпиаде-2018 под руководством председателя исполкома, первого вице-президента ПКР Павла Рожкова, сообщает официальный сайт ПКР. В совещании приняли участие старшие тренеры сборных по зимним видам спорта, руководители и сотрудники аппарата Паралимпийского комитета России, Всероссийских федераций по видам инвалидности.

Заседание было посвящено организационным и финансовым вопросам участия россиян в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм-2018. В январе следующего года российские горнолыжники (6 спортсменов с ПОДА, 3 – с нарушением зрения, 3 – спортсмена-лидера) примут участие в трех квалификационных соревнованиях – Кубках мира в Швейцарии, Словении, Хорватии; лыжники и биатлонисты (22 спортсмена с ПОДА, 9 с нарушением зрения, 9 спортсменов-лидеров) в Кубке мира в Германии.

Паралимпийский комитет России тесно контактирует с тренерами сборных по зимним видам спорта по вопросу обеспечения спортсменов спортивным инвентарем и оборудованием; бронированием и оплатой авиабилетов, виз, мест проживания на квалификационных соревнованиях; арендой спортсооружений; организацией транспортировки багажа спортсменов; отслеживанием своевременного прохождения углубленного медицинского обеспечения, чтобы у атлетов не было проблем со здоровье, а также прохождением не менее двух раз антидопингового тестирования.

Напомним, что на Игры паралимпийцы поедут под нейтральным флагом и названием "Олимпийские атлеты России".