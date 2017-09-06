Светлана Журова: "Нельзя критиковать паралимпийцев, которые захотят выступать под нейтральным флагом"

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова призвала болельщиков не критиковать российских паралимпийцев, которые по решению Международного паралимпийского комитета (МПК) будут выступать под нейтральным флагом. Сегодня МПК отказал ПКР в восстановлении членства, но при этом разрешил российским спортсменам участвовать в отборе к Паралимпиаде-2018 в статусе нейтральных атлетов в четырех видах спорта: в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

– Как можно оценивать решение МПК?

– Насколько я понимаю, наших спортсменов могут пустить под нейтральным флагом. Но только в четырех видах.

К сожалению, это сейчас вызовет бурю негодования со стороны наших болельщиков. Они начнут жестко высказываться, как это было в ситуации с нашими легкоатлетами. Правда, мне кажется, что надо обязательно дать возможность нашим паралимпийцам пройти эти квалификационные соревнования. А уже перед Паралимпиадой принимать решение, будем ли мы там выступать и на каких условиях: под российским флагом или без него. Потому что если спортсмены сейчас не отберутся, то лишаются этого шанса в принципе. Иначе получим нелепую ситуацию: через месяц-два нам могут сказать: "Все хорошо, мы все подтверждаем, можете выступать", а наши паралимпийцы не прошли квалификацию. Это называется – сам себе сделал харакири.

Именно поэтому призываю наших болельщиков, которые очень жестко критиковали наших легкоатлетов в ситуации с чемпионатом мира, быть более терпимыми и с пониманием отнестись к нашим паралимпийам в этих четырех видах, все они медалоемкие. Это наши виды.

– Получается, по остальным видам у нас нет шансов на участие?

– Там могут быть приняты любые решения. Может быть, их допустят в каком-то другом формате. Потому что остаются не такие представительные виды по количеству участников. Поэтому здесь будет намного проще найти формы допуска к Паралимпиаде, чем в биатлоне или горных лыжах. Поэтому нужен отбор, чтобы не было вопросов у других спортсменов. По тому же следж-хоккею можно будет уже решать на уровне команд. Нашу команду все прекрасно знают.

– То есть негатива быть не должно?

– Это не криминально, и у ребят появляется надежда. Хотя я считаю, что совсем неправильно столько времени вот так издеваться над спортсменами. Ведь олимпийцы тоже все это видят и читают. Сначала была положительная информация от Макларена, что они рассматривают возможность лояльного отношения к некоторым нюансам, и тут же идет информация, что наши паралимпийцы не допускаются до соревнований. Теперь и наши олимпийцы могут задуматься, что и по ним нет окончательного решения. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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