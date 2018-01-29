Шестикратный паралимпийский чемпион: "Решение МПК скорее положительное"

Шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей Шилов считает, что решение МПК о допуске российских спортсменов на Игры-2018 в Пхенчхане в нейтральном статусе свидетельствует о прогрессе в отношениях с международной организацией. На соревнованиях в Корее выступят от 30 до 35 параатлетов в пяти видах спорта.

- Решение МПК скорее положительное, - цитирует RT Шилова. - Оно демонстрирует прогресс в отношениях с международным комитетом. Хорошо, что хоть кто-то сможет поехать в Пхенчхан. Остается порадоваться за ребят и пожелать им удачи. Для спортсменов Паралимпиада – это пик. Они готовились к ней четыре года. Но наверняка критерии для приглашения на Паралимпиаду будут очень жесткими. К сожалению, поехать смогут далеко не все, а только 30—35 человек. Трудно сказать, кого в итоге допустит МПК. А что касается выступления под паралимпийским флагом, то не считаю это чем-то страшным, ведь мы будем прекрасно знать, какую страну представляют ребята. И в медальном зачёте их успехи будут отражаться.