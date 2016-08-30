Сергей Лавров: "РФ поднимет в ООН вопрос по поводу отстранения от Игр российских паралимпийцев"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поставит в ООН вопрос по поводу отстранения паралимпийской сборной страны от участия в Играх в 2016 году.

– Вы все знаете про решение Международного паралимпийского комитета (МПК) по отстранению всей нашей сборной и от нынешней Паралимпиады, и от зимней Паралимпиады в 2018 году, – приводит ТАСС слова Лаврова. – Те, кто принимал это решение, должны понести за это ответ. Моральный как минимум.

Мы этого так не оставим. И суды запустили процедуры, и в ООН мы будем осуждать подобные действия, потому что они нарушили принцип, который Генассамблея ООН одобрила: спорт вне политики, спорт не может быть областью, где применяется дискриминация любого рода, а здесь явно дискриминация по национальному признаку.

Эти люди не ведают, что творят. А может, и наоборот.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена. 23 августа Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде, которая пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.