18:12 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Сергей Лавров: "РФ поднимет в ООН вопрос по поводу отстранения от Игр российских паралимпийцев"

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поставит в ООН вопрос по поводу отстранения паралимпийской сборной страны от участия в Играх в 2016 году.

– Вы все знаете про решение Международного паралимпийского комитета (МПК) по отстранению всей нашей сборной и от нынешней Паралимпиады, и от зимней Паралимпиады в 2018 году, – приводит ТАСС слова Лаврова. – Те, кто принимал это решение, должны понести за это ответ. Моральный как минимум.

Мы этого так не оставим. И суды запустили процедуры, и в ООН мы будем осуждать подобные действия, потому что они нарушили принцип, который Генассамблея ООН одобрила: спорт вне политики, спорт не может быть областью, где применяется дискриминация любого рода, а здесь явно дискриминация по национальному признаку.

Эти люди не ведают, что творят. А может, и наоборот.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена. 23 августа Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде, которая пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3577539

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Вгугел

это страна которая вечно на всех обижена . во всё эта страна влазит сама , в разные кучи . ухх .

19:26

KhSL

Вамкрышка: кризис жанра. Скопируй свою неуместную цитату еще на паре десятков веток и можешь идти дальше копить злобу. Ты смешон..

18:46

намкрыш

Пусть безумная идея - не решайте сгоряча, Отвечайте нам скорее через доку главврача. С уваженьем, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".

18:33

vitvk

Крэйвен!Ау!На весь мир прославишься! Не как Кубертен,но как Гитлер однако...Вот почему пиндосский посол с заявой выступил - типа они не причем...Лавров с Чуркиным тебя поимеют.(я бы тоже поучаствовал с дубиной).

18:25

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