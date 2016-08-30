Сергей Лавров: "РФ поднимет в ООН вопрос по поводу отстранения от Игр российских паралимпийцев"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поставит в ООН вопрос по поводу отстранения паралимпийской сборной страны от участия в Играх в 2016 году.
– Вы все знаете про решение Международного паралимпийского комитета (МПК) по отстранению всей нашей сборной и от нынешней Паралимпиады, и от зимней Паралимпиады в 2018 году, – приводит ТАСС слова Лаврова. – Те, кто принимал это решение, должны понести за это ответ. Моральный как минимум.
Мы этого так не оставим. И суды запустили процедуры, и в ООН мы будем осуждать подобные действия, потому что они нарушили принцип, который Генассамблея ООН одобрила: спорт вне политики, спорт не может быть областью, где применяется дискриминация любого рода, а здесь явно дискриминация по национальному признаку.
Эти люди не ведают, что творят. А может, и наоборот.
МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена. 23 августа Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде, которая пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.
Вгугел
это страна которая вечно на всех обижена . во всё эта страна влазит сама , в разные кучи . ухх .
19:26
KhSL
Вамкрышка: кризис жанра. Скопируй свою неуместную цитату еще на паре десятков веток и можешь идти дальше копить злобу. Ты смешон..
18:46
намкрыш
Пусть безумная идея - не решайте сгоряча, Отвечайте нам скорее через доку главврача. С уваженьем, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".
18:33
vitvk
Крэйвен!Ау!На весь мир прославишься! Не как Кубертен,но как Гитлер однако...Вот почему пиндосский посол с заявой выступил - типа они не причем...Лавров с Чуркиным тебя поимеют.(я бы тоже поучаствовал с дубиной).
18:25