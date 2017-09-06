Роман Петушков: "Будем выступать под нейтральным флагом, все равно все знают, что мы из России"

Шестикратный паралимпийский чемпион признался, что был готов к продлению санкции в отношении Паралимпийского комитета России (ПКР) со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК). Также он поделился мнением о возможности выступить на Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

- Мы ко всему уже готовы, честно говоря, - сказал Петушков, комментируя решение Международного паралимпийского комитета о продлении отстранения ПКР. - Стараемся не думать об этом. Много думать - плохо для спортсмена. Наше дело тренироваться, быть в боевой форме. Будет солнце - значит, будем выступать. Все на совести чиновников.

- Биатлонисты и лыжники могут выступать на Играх-2018 в качестве нейтральных атлетов, если пройдут квалификацию. Вы числитесь в программе тестирования?

- Да, конечно. Надеемся, что сможет в итоге попасть на Паралимпиаду.

- Вы готовы выступать под нейтральным флагом?

- Многие спортсмены выступали под нейтральным флагом, и все знали, что они представляют Россию. Мы будем знать, что наш народ болеет и переживает. Все равно вернемся в Россию, если, дай бог, нас так же будут любить. (Мария МАРКОВА)

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