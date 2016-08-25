13:46 25 августа | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Путин заявил, что Россия проведет специальные соревнования для паралимпийцев

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Президент России Владимир Путин заявил, что государство проведет специальные соревнования для паралимпийцев, не допущенных к участию в Паралимпиаде-2016. Он отметил также, что призовые останутся идентичными олимпийским. Глава государства осудил решение Международного паралимпийского комитета (МПК) дисквалифицировать всю сборную России на основании доклада независимой комиссии ВАДА.

– Мне жаль тех, кто принимает подобные решения, они не могут не понимать, что это для них самих унизительно, – цитирует ТАСС Путина. – К огромному сожалению, мы стали свидетелями того, как гуманистические основы спорта и олимпизма нагло попираются политиками, как конъюнктурно решаются вопросы, как такие качества как корысть, а может быть и трусость, берут верх над принципами олимпизма.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3565888

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Генерал 123

А кто будет следить, чтобы допинга не наелись?

15:09 25 августа

Ковтун

О, я только подумал, что, может быть, стоит провести что-то типа игр доброй воли.

14:26 25 августа

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