Павел Рожков: "В Международном паралимпийском комитете слабо представляют, как восстанавливать членство России"

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал о трудностях, с которыми сталкивается его организация, восстанавливая свое членство в Международном паралимпийском комитете.

– Члены МПК сами слабо представляют, как именно выполнять те критерии, которые были выдвинуты для восстановления членства. На исполкоме МПК мы попросили, чтобы нам самим разрешили подготовить дорожную карту. До 11 января она была отправлена. На сегодняшний день мы ожидаем решения по дорожной карте и по тем шагам, которые международная рабочая группа хотела бы от нас увидеть, - сказал Рожков. (Любовь КОНЯЕВА)

ПКР не против выступления россиян под нейтральным флагом

ПКР в ближайшее время направит в МПК отчет о выполнении критериев по восстановлению