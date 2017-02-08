15:33 8 февраля | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ПКР не против выступления россиян под нейтральным флагом

0
0
0

Президент ПКР Владимир Лукин подчеркнул, что комитет не против выступления россиян под нейтральным флагом в международных турнирах. В августе прошлого года МПК лишил членства Паралимпийский комитет России на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В связи с этим россияне пропустили ряд международных турниров, включая Паралимпиаду в Рио.

- Этот вопрос специально не рассматривался, но если он будет поднят самими спортсменами, то мы возражать не будем, поскольку для нас судьба спортсмена, их успехи и жизненная позиция - самое главное, - цитирует "Р-Спорт" Лукина. - Атрибутика – это важно, но она не так важна, как судьба человека. Я не исключаю, что некоторые спортсмены поднимут этот вопрос. С нашей стороны препятствий не будет.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20170208/1116008635.html

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ