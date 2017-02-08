ПКР не против выступления россиян под нейтральным флагом

Президент ПКР Владимир Лукин подчеркнул, что комитет не против выступления россиян под нейтральным флагом в международных турнирах. В августе прошлого года МПК лишил членства Паралимпийский комитет России на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В связи с этим россияне пропустили ряд международных турниров, включая Паралимпиаду в Рио.

- Этот вопрос специально не рассматривался, но если он будет поднят самими спортсменами, то мы возражать не будем, поскольку для нас судьба спортсмена, их успехи и жизненная позиция - самое главное, - цитирует "Р-Спорт" Лукина. - Атрибутика – это важно, но она не так важна, как судьба человека. Я не исключаю, что некоторые спортсмены поднимут этот вопрос. С нашей стороны препятствий не будет.