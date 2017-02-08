ПКР в ближайшее время направит в МПК отчет о выполнении критериев по восстановлению

Паралимпийский комитет России в ближайшее время проинформирует Международный паралимпийский комитет о выполнении критериев по восстановлению членства в организации, сообщает официальный сайт ПКР.

7 февраля ПКР получил письмо от руководителя Рабочей группы МПК Энди Паркинсона, где он отметил: "Рабочая группа МПК в настоящее время рассматривает проект дорожной карты, а также формулирует свое представление о том, какие шаги необходимо предпринять в процессе восстановления. Мы надеемся, что мы сможем официально представить нашу позицию по этому вопросу в скором времени".

ПКР решил не дожидаться утверждения "дорожной карты" и отправит в МПК проект "горячей линии" для информирования о нарушениях антидопинговых правил, информацию об антидопинговых семинарах, проводимых вместе с РУСАДА, оценку соответствия деятельности ПКР собственному уставу и ряд других пунктов.

– Мы предпринимали и будем предпринимать все предусмотренные российским и международным законодательством действия для того, чтобы разрешить вопрос восстановления членства ПКР в МПК и добиться участия российских спортсменов в международных соревнованиях по летним и зимним видам спорта, а также в Паралимпийских играх, – сказал президент ПКР Владимир Лукин. – В России государственной системы поддержки допинга не существовало и не существует. Хочу отметить, что сегодня наши спортсмены в 19 видах спорта благодаря решениям международных федераций принимают участия в международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы.

ПКР был исключен из МПК на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В связи с этим россияне пропустили Паралимпиаду в Рио.