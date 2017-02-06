Павел Колобков: "ПКР работает над восстановлением членства в МПК, но ответного движения нет"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил разочарование в связи с отсутствием мер Международного паралимпийского комитета по восстановлению Паралимпийского комитета России. ПКР был исключен из МПК на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В свяиз с дисквалификацией россияне пропустили Паралимпиаду в Рио.

- Восстановление членства Паралимпийского комитета России - очень тяжелый вопрос, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - ПКР предпринимает максимальные силы, но, к сожалению, ответного движения со стороны МПК пока нет. При этом мы все-таки надеемся, что в ближайшее время этот контакт установить все же получится. Это в интересах и спортсменов, и всего паралимпийского движения, не только российского.

Время еще есть. Работа проводится в ежедневном режиме, осуществляется огромное количество встреч, идет активная переписка. Но если со стороны ПКР мы видим полную открытость и готовность сотрудничать, то, к сожалению, в МПК не всегда готовы оперативно решать тот или иной вопрос.