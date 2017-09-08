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10:02 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Павел Колобков: "Будем работать с Парсонсом над восстановлением ПКР"


Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что новый глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сделал многое для развития паралимпийского спорта. Он также добавил, что российская сторона будет работать с бразильцем по восстановлению ПКР.

Сегодня Парсонс был избран президентом МПК, он сменит на этом посту британца Филипа Крэйвена, возглавлявшего организацию на протяжении 16 лет. Парсонс с 2009 года был главой Паралимпийского комитета Бразилии, а с 2013-го занимал пост вице-президента МПК.

Надеюсь на продуктивное сотрудничество. Будем работать с ним над восстановлением ПКР, – приводит ТАСС слова Колобкова. - Он давно работает в международном паралимпийском движении, знаю его как профессионала. Он сделал много для развития паралимпийского спорта.

Напомним, 6 сентября МПК отказал ПКР в восстановлении членства, но при этом разрешил российским спортсменам участвовать в отборе к Паралимпиаде-2018 в статусе нейтральных атлетов в четырех видах спорта: в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4545031

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