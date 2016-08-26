12:46 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Павел Буре: "Отстранение России от Паралимпиады - это отвратительно"

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Легендарный российский хоккеист Павел Буре выразил возмущение отстранением сборной России от Паралимпиады-2016. Напомним, такое решение принял Международный паралимпийский комитет (МПК) на основании доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, а апелляцию российской стороны отклонил Спортивный арбитражный суд (CAS).

– Отстранение российских паралимпийцев вызвало очень негативные эмоции. Мне очень не нравится, что в последнее время стали зажимать наших российских спортсменов. Ввязывается политика, – цитирует официальный сайт телеканала "360" Буре. – У меня даже слов нет. Люди уже совершили подвиг, найдя в себе силы заниматься спортом при огромных личных неприятностях. Лишить их возможности соревноваться и показать всему миру, что даже если у тебя проблемы, ты все равно можешь делать что-то хорошее, это отвратительно.

Дополнительная информация

http://360tv.ru/news/burenazvall-otvratitelnym-otstranenie-rossiyan-ot-paralimpiady-69625/

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