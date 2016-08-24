16:32 24 августа | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Паралимпийская чемпионка Виктория Потапова: "Надеюсь, страна нас защитит"

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Паралимпийская чемпионка Виктория Потапова, представлявшая российских спортсменов на заседании CAS в Лозанне, рассказала о дальнейших действиях паралимпийцев.

Напомним, что МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.

– Нет уже никаких эмоций. Но я знаю, что спортсмены не разъезжаются, продолжают тренироваться и надеются, что смогут попасть на Паралимпиаду в Рио. Мы будем работать, надеюсь, страна нас защитит. Я буду подавать индивидуальный иск. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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намкрыш

Пусть безумная идея - не решайте сгоряча, Отвечайте нам скорее через доку главврача. С уваженьем, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".

00:26 25 августа

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