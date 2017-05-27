Мутко надеется, что здравый смысл возобладает и россияне выступят на Паралимпиаде

Вице-премьер Виталий Мутко выразил надежду, что Международный паралимпийский комитет (МПК) в сентябре примет здравое решение и допустит отечественных паралимпийцев к участию в международных соревнованиях и Играх 2018 года. Ранее сообщалось, что судьба выступления России на Паралимпиаде-2018 решится в сентябре.

- Трудно что-то прогнозировать, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Потому что, когда в целом Международным паралимпийским комитетом дается высокая оценка работе ПКР, а потом говорится, что вместе с тем что-то еще надо проделать... Конкретные два-три критерия, но они касаются только российских паралимпийцев. К сожалению, решение политизировано - на общем фоне всех тех решений, которые принимаются в отношении России или обвинений, которые звучат. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует, хотя его до сегодняшнего дня не было видно.

Паралимпийцы коллективной ответственности ни в коей мере не заслужили. И ведь и персональной ответственности тоже нет - где наши паралимпийцы, которые что-то нарушали? Пробы проверяют и перепроверяют, но ведь результатов нет. Мы поддерживаем паралимпийцев - и в тренировочном процессе, и в проведении соревнований внутри России.

Государство и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую поддержку паралимпийскому движению в стране. За что, кстати, господин Крэйвен нас очень серьезно благодарил. А потом начал говорить о влиянии государства. Но ведь ПКР - абсолютно самостоятельная и независимая организация, и никто в ее управление не вмешивается.