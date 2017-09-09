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09:45 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МПК: российские паралимпийцы сами оплатят расходы на участие в отборе к Олимпиаде


Международный паралимпийский комитет (МПК) на своем официальном сайте огласил правила по поводу участия российский паралимпийцев в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Пхенчхане. Ранее МПК не стал восстанавливать членство Паралимпийского комитета России (ПКР), поэтому россияне будут отбираться на Игры-2018 в качестве нейтральных спортсменов.

 
16 марта 2014 года. Сочи. Российская команда на церемонии закрытия XI Паралимпийских зимних игр.Паралимпийцам России вручили нейтральный флаг. Пока

Одно из правил касается финансового обеспечения спортсменов для участия в международных стартах. МПК не будет нести никаких расходов в связи с этим. Все расходы должны взять на себе или сами спортсмены, или ПКР.

Также сообщается, что МПК может дисквалифицировать спортсмена или отстранить кого-то из персонала в любой момент времени, если любые критерии допуска будут нарушены. При этом наказание вступит в силу немедленно, а результаты спортсмена будут аннулированы. 

Напомним, ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что финансовых проблем у российских спортсменов при участии в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе не возникнет.

 

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