МПК: российские паралимпийцы сами оплатят расходы на участие в отборе к Олимпиаде

Международный паралимпийский комитет (МПК) на своем официальном сайте огласил правила по поводу участия российский паралимпийцев в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Пхенчхане. Ранее МПК не стал восстанавливать членство Паралимпийского комитета России (ПКР), поэтому россияне будут отбираться на Игры-2018 в качестве нейтральных спортсменов.

Одно из правил касается финансового обеспечения спортсменов для участия в международных стартах. МПК не будет нести никаких расходов в связи с этим. Все расходы должны взять на себе или сами спортсмены, или ПКР.

Также сообщается, что МПК может дисквалифицировать спортсмена или отстранить кого-то из персонала в любой момент времени, если любые критерии допуска будут нарушены. При этом наказание вступит в силу немедленно, а результаты спортсмена будут аннулированы.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что финансовых проблем у российских спортсменов при участии в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе не возникнет.