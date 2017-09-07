Финансовых проблем у паралимпийцев России из-за нейтрального статуса не будет

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что финансовых проблем у российских спортсменов при участии в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе не возникнет.

Вчера Международный паралимпийский комитет (IPC) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), но при этом россиянам было разрешено участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

- Конечно, все будет обеспечено. Финансовых проблем не возникнет, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.