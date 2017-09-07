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12:57 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Финансовых проблем у паралимпийцев России из-за нейтрального статуса не будет


 
16 марта 2014 года. Сочи. Российская команда на церемонии закрытия XI Паралимпийских зимних игр.Паралимпийцам России вручили нейтральный флаг. Пока

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что финансовых проблем у российских спортсменов при участии в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе не возникнет.

Вчера Международный паралимпийский комитет (IPC) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), но при этом россиянам было разрешено участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

- Конечно, все будет обеспечено. Финансовых проблем не возникнет, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.

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https://rsport.ria.ru/paralympic/20170907/1125374959.html

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