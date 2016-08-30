МПК разрабатывает критерии восстановления членства ПКР

Международный паралимпийский комитет (МПК) разрабатывает критерии восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

– МПК в настоящее время находится в процессе разработки шагов для Паралимпийского комитета России, которые необходимо будет принять для выполнения своих обязательств членства, – цитирует "Р-Спорт" главу пресс-службы организации Крэйга Спенса. – Согласно правилам, приостановление членства ПКР будет снято, как только совет управляющих МПК определит, что ПКР вновь может выполнять свои членские обязательства в полном объеме.

7 августа глава МПК Филип Крэйвен объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства ПКР. ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который 23 августа ее отклонил.