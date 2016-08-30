16:40 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МПК разрабатывает критерии восстановления членства ПКР

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Международный паралимпийский комитет (МПК) разрабатывает критерии восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

– МПК в настоящее время находится в процессе разработки шагов для Паралимпийского комитета России, которые необходимо будет принять для выполнения своих обязательств членства, – цитирует "Р-Спорт" главу пресс-службы организации Крэйга Спенса. – Согласно правилам, приостановление членства ПКР будет снято, как только совет управляющих МПК определит, что ПКР вновь может выполнять свои членские обязательства в полном объеме.

7 августа глава МПК Филип Крэйвен объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства ПКР. ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который 23 августа ее отклонил.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_russia/20160830/1055249195.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vitvk

4.чуть не забыл,орать на каждом углу ,,слава Пиндосии,героям слава,,

17:46

vitvk

1.Смена государственной власти. 2.Развал федерации на субьекты. 3.Распространение допинга под руководством Родченкова.

17:44

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